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😷 Bolt и Uber будут возить медработников в Киеве - Кличко (видео)

&#128567; Bolt и Uber будут возить медработников в Киеве - Кличко (видео)

Службы такси Uber и Bolt будут перевозить в столицу медицинских работников до работы бесплатно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Uber и Bolt добровольно согласились помочь.

“Сейчас городская власть прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы”, – отметил Кличко.

Ранее об этом сообщал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий: “Мы об этом проинформируем общество, медицинских работников будут бесплатно развозить службы такси, будут доставлять в больницы”.

Он подчеркивал, что власть должна рассмотреть вопрос размещения медработников вблизи места работы. По его убеждению, местные органы власти обязаны организовать перевозку работников до важных инфраструктурных объектов, в частности больниц и госпиталей.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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