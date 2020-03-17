😷 В Киеве начали курсировать 200 дополнительных маршруток - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 20 марта по Киеву стали курсировать 200 дополнительных маршруток. Также он рассказал, как они подвергаются санитарной обработке.
Об этом Виталий Кличко рассказал в ходе онлайн-брифинга.
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“Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы”, – рассказал Кличко.
Кличко добавил, что общественный транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Кроме того, дезинфекции подвергаются еще и остановки, дороги и пешеходные мосты.
По словам Кличко, для обработки используют 10 различных видов дезинфицирующих средств, среди которых: тентамин, санидез, хлор, септональ и другие.
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