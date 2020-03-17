0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

😷 В Киеве начали курсировать 200 дополнительных маршруток - Кличко

&#128567; В Киеве начали курсировать 200 дополнительных маршруток - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 20 марта по Киеву стали курсировать 200 дополнительных маршруток. Также он рассказал, как они подвергаются санитарной обработке.

Об этом Виталий Кличко рассказал в ходе онлайн-брифинга.

Читайте также: 😷Дорога в маске: в Киеве у маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только так

“Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы”, – рассказал Кличко.

Кличко добавил, что общественный транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Кроме того, дезинфекции подвергаются еще и остановки, дороги и пешеходные мосты.

По словам Кличко, для обработки используют 10 различных видов дезинфицирующих средств, среди которых: тентамин, санидез, хлор, септональ и другие.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.