Оператор ГТС Украины инвестирует 39 млрд грн в инфраструктуру в течение следующих 10 лет

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НКРЕКП утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрены инвестиции в инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд грн (без НДС).
Согласно документу, за 10 лет компания инвестирует в инфраструктуру ГТС 38 718 млн грн без НДС. В частности, в 2020 году – 1 493 млн грн, в 2021-2022 годах – 19 699 млн грн, в 2023-2029 гг. – 17 526 млн грн.
План развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита согласно новому соглашению с Газпромом. Согласно утвержденной стратегии, капитальные инвестиции будут проводиться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при условии отсутствия транзита, а основные мероприятия будут направлены на оптимизацию ГТС согласно имеющимся и прогнозируемым объемам транспортировки.
Крупнейшими проектами станут масштабные реконструкции компрессорных станций: КС «Бар», «Яготин», КС «Диканька», «Бердичев», «Александровка», «Комарно», «Красилов», «Ужгород», «Долина» и «Богородчаны». Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций (ГРС) во всех регионах Украины.
В 2020 году средства будут распределены следующим образом: инвестиции в компрессорные станции составят 690 млн грн, модернизация и закупка техники – 256 млн грн, реконструкция и капитальные ремонты газопроводов – 251 млн грн, приобретение современных приборов диагностики и противоаварийных мероприятий – 92 млн грн, реконструкция газораспределительных станций – 16 млн грн, развитие ІТ – 0,6 млн грн, а также 187 млн грн – на другие статьи расходов (проектно-изыскательские работы, оборудование, оформление документов на землю и т. д).
Ключевыми объектами инвестиций в 2020 году станут реконструкция КС «Бар», модернизация подстанций на 5 компрессорных станциях и капитальный ремонт на 5 участках магистральных газопроводов. Кроме того, запланированы реконструкции ГРС «1-А. Киев», «Овидиополь», «Угринов», «Старый Лисец», «Стрымба» и пунктов измерения расхода газа ГИС «Визирка».
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