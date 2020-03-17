Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,121 млн и 24,977 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 18), максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,07 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 56 активных заявок по доллару на сумму 45,098 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 7 777
28,0500 – 33 333
28,0000 – 75 000
27,9500 – 100 000
27,9500 – 100 000
27,9500 – 111 111
27,9500 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 25 000
28,0000 – 20 000
28,0000 – 45 000
28,0000 – 15 000
28,0000 – 30 000
28,0300 – 30 000
28,0300 – 23 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0937 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8678 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работалоПозавчера, 20:00 - 3110 16
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризисуВчера, 16:01 - 4717 9
Компании Пинчука выделили $2 млн на закупку тестов на коронавирусВчера, 14:14 - 551 4
😷 Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)Вчера, 12:03 - 12724 4
Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легкихВчера, 23:07 - 1250 3
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 13531
😷 Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)Вчера, 12:03 - 12724 4
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризисуВчера, 16:01 - 4717 9
😷Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)Вчера, 17:00 - 3495 1
Нехватка валюты: НБУ купил наличные в евро и ждет долларыВчера, 13:01 - 2853
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутВчера, 16:10 - 429
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаПозавчера, 14:10 - 1917
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2339
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3948
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3068