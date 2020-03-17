В Украине за полгода хотели разворовать 740 млн грн на оборонном заказе - СБУ (инфографика)

За полгода контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила присвоение более 742 миллионов гривен бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи зарегистрировали 4 уголовных производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины – по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структур и госпредприятий.

Также контрразведчики СБУ предупредили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 миллионов гривен.



Инфографика: Служба безопасности Украины

По фактам нелегальной переправки указанных товаров начато 28 уголовных производств по ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

За выявленные нарушения в сфере экспортного контроля наложено штрафных санкций на сумму более 137 миллионов гривен. По соответствующим материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров.

По другим фактам проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.



Инфографика: Служба безопасности Украины