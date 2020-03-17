Счетная палата нашла в госбюджете 5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

В государственном бюджете есть минимум 5 миллиардов гривен, которые можно направить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“Мы четко увидели, что есть возможности перенаправить не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это – средства для закупки … защитных медицинских масок для населения, тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких”, – заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

В частности, отметил он, для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд.

“На сегодняшний день не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров. Поэтому Счетная палата предлагает правительству не тянуть с этим”, – отметил Пацкан.

Второй источник, который может использовать правительство, это распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 0,2 млрд грн.

Пацкан заявил, что до сих пор не начало работу Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 млрд грн, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.

“До улучшения финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе “Статистические наблюдения”. А это немалые средства – 1,2 млрд грн”, – сказал Пацкан.

Он добавил, что за 2 месяца текущего года произошла экономия средств по выплате определенных видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

“Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн”, – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые можно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.

В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления – 600 млн грн, поскольку существующее количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось.