Счетная палата нашла в госбюджете 5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

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В государственном бюджете есть минимум 5 миллиардов гривен, которые можно направить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
“Мы четко увидели, что есть возможности перенаправить не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это – средства для закупки … защитных медицинских масок для населения, тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких”, – заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
В частности, отметил он, для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд.
“На сегодняшний день не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров. Поэтому Счетная палата предлагает правительству не тянуть с этим”, – отметил Пацкан.
Второй источник, который может использовать правительство, это распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 0,2 млрд грн.
Пацкан заявил, что до сих пор не начало работу Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 млрд грн, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.
“До улучшения финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе “Статистические наблюдения”. А это немалые средства – 1,2 млрд грн”, – сказал Пацкан.
Он добавил, что за 2 месяца текущего года произошла экономия средств по выплате определенных видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.
“Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн”, – отметил Пацкан.
Председатель Счетной палаты назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые можно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.
В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления – 600 млн грн, поскольку существующее количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось.
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