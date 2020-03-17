😷 Контрабанда масок: пограничники задержали водолаза у реки Тиса (фото)

Пограничники отдела “Деловое” Мукачевского отряда заметили странного мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Оказалось, что это контрабандист, переправлявший в Румынию медицинские маски.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Злоумышленник проигнорировал требования наряда оставаться на месте и попытался скрыться. Пограничники вынуждены были сделать предупредительный выстрел, после чего догнали и задержали “водолаза”.

Никаких документов мужчина при себе не имел, но сказал, что является гражданином Украины.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления админпротокола мужчину доставили в пограничное подразделение. Позже стало известно, что ему назначили наказание в виде 10 суток ареста.

Фото Госпогранслужбы