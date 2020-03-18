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В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"

В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"

Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн. или исправительные работы.

Об этом сказал заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться в 102 или писать заявление в полицию по статье 172 УК (Грубое нарушение законодательства о труде).

Что предусматривает санкция статьи:

  • наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 – 51 000 гривен);
  • лишение права занимать определенные должности;
  • руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо наказать исправительными работами на срок до двух лет.

Замглавы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (грубое нарушение соглашения о труде).

“Когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока про такие случаи я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации”, – рассказал Максим Цуцкиридзе.

Заместитель главы Нацполиции уверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

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По материалам Finance.UA
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