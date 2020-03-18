В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн. или исправительные работы.
Об этом сказал заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.
По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться в 102 или писать заявление в полицию по статье 172 УК (Грубое нарушение законодательства о труде).
Что предусматривает санкция статьи:
Замглавы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (грубое нарушение соглашения о труде).
“Когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока про такие случаи я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации”, – рассказал Максим Цуцкиридзе.
Заместитель главы Нацполиции уверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валютВчера, 13:29 - 25628 12
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 1834 9
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 4258 9
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USDВчера, 11:47 - 7871 9
Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легкихПозавчера, 23:07 - 3009 8
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валютВчера, 13:29 - 25628 12
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USDВчера, 11:47 - 7871 9
Украинцам оставили льготную цену на электроэнергиюВчера, 08:00 - 6534 4
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 4258 9
ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайнВчера, 10:31 - 3672 5
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутПозавчера, 16:10 - 802
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 2557
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2587
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4149 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3192