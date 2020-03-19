Nokia представила свой первый 5G-смартфон (фото)

Компания HMD Global подготовила к выпуску свой первый смартфон, получивший поддержку стандарта связи 5G. Новинка получила название Nokia 8.3 5G. Устройство поддерживает несколько архитектур 5G-связи по всему миру, включая как самостоятельные решения (standalone, SA), так и работающие на базе сетей LTE (non-Standalone, NSA).

“Смартфон Nokia 8.3 5G содержит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек. Аппарат также несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 400 ГБ”, – говорится в сообщении. Отмечается, что основная камера PureView размещена в круглом модуле.



Nokia 8.3 5G

Она включает 64-мегапиксельный основной модуль с объективом ZEISS Optics f/1,89, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Камера способна записывать видео в разрешении 4K, а также в кинематографическом формате 21:9. В левом верхнем углу дисплея разместилась 24-мегапиксельная камера с объективом ZEISS Optics f/2.0