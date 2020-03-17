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ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

20 марта 2020 года ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб-версии Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как это сделать. В разделе “Услуги” меню “Ценные бумаги” необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированы документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

Режим online. В Приват24 у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка на продажу ОВГЗ, их основные параметры выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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