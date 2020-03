Фондовый рынок: акции азиатских и американских компаний резко взлетели

Сегодня, 20 марта, акции азиатских компаний демонстрируют уверенный рост, а цены на нефть за ночь подскочили на 25%, сообщает Reuters.

По данным агентства, индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 3,2% после семи сессий потерь. Прибыль на рынке акций Южной Кореи превысила 7%, хотя падение за неделю составило 14%, а акции в Гонконге поднялись более чем на 4%.

В Австралии рынок за ночь прибавил 4,2%, однако доходность австралийских облигаций, которая в четверг испытала исторический всплеск, отступила, поскольку центральный банк провел первую из своих ежедневных операций по покупке облигаций, взяв 3 из 5 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, 19 марта появились признаки того, что покупатели возвращаются на американские рынки. Так, индекс Nasdaq Composite вырос, а Tesla Inc., Twitter Inc. и Netflix Inc. выросли как минимум на 5%.

При этом, фьючерсы японского Nikkei подорожали на 17 435. В то же время, фьючерсы на американские акции E-Mini на S&P 500 подешевели на 1,2%.

Европейские фьючерсы также выросли на фоне предварительных признаков возвращения спроса на более рискованные активы.

Reuters отмечает, что скачок акций подстегнул и рост цен на нефть на 25% за одну ночь. В частности, во время открытия торгов нефть WTI в пятницу подорожала еще на 26 центов до $26,17 за баррель по сравнению с минимумом в $20,09.

При этом, эксперты отмечают стремительное укрепление доллара, поскольку фонды по всему миру поддерживали его ликвидность, подняв ее до пиков, которые в последний раз наблюдались в январе 2017 года.

“Такой рост предполагает значительный рыночный стресс, особенно для компаний за пределами США, которые занимали в долларах. Это может продолжаться до тех пор, пока глобальные потоки капитала и аппетит инвесторов к риску не нормализуются, возможно, через несколько месяцев”, — заявил глава FX-стратегии Westpac Ричард Франулович.

Евро был недалеко от трехлетних минимумов в $1,0731, потеряв за неделю 3,3% — самое резкое падение с середины 2015 года. Доллар ослабил падение до 110,22 иены, однако недельный рост составил 2,1% за неделю.

Английский фунт продолжил резкие колебания с ростом до $1,1646, ранее достигнув самого низкого с 1985 года уровня — $1,1404. Падение за неделю составило 5,2%.

Скачок доллара сделал золото дороже в других валютах и ​​снизил его цену на 3% за неделю до $1482,70 за унцию.

К закрытию в четверг фондовые рынки США немного восстановились после недавних резких потерь. Индекс Dow Jones вырос на 189,63 пункта, или 0,95%, до 20 088,55 пункта, S&P 500 прибавил 11,4 пункта, или 0,48%, до 2 409,5 пункта, а индекс Nasdaq прибавил 160,73 пункта, или 2,3%, до 7 150,58 пункта.