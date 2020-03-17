КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации - Поворозник

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

“На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации принято государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются”, – отметил он.

На заседании Кабинета министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Справка Finance.ua:

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

которые повлекли за собой распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,

арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет,

*если действия привели к летальным случаям – лишение свободы на 5-8 лет.