КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации - Поворозник

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В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
“На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации принято государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются”, – отметил он.
На заседании Кабинета министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
*если действия привели к летальным случаям – лишение свободы на 5-8 лет.
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