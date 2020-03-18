В прошлом году Huawei зарегистрировала наибольшее количество патентов в Европе

Европейское патентное ведомство опубликовало данные о количестве зарегистрированных в прошлом году заявок на получение патентов. В общей сложности ведомство получило в 2019 году свыше 181 000 заявок на патенты, что на 4 % больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую активность проявляла китайская компания Huawei.

В отчёте сказано о том, что количество регистрируемых китайскими компаниями патентов за год выросло на 29,2 % и составило 12 247 единиц. Благодаря этому Китай поднялся на 4 строчку в рейтинге стран, оформивших больше всего патентов в 2019 году. США, Германия и Япония располагаются в верхней части этого рейтинга.

Что касается отдельных компаний, то на первой строчке рейтинга находится китайская компания Huawei, которая оформила 3524 заявок на получение патентов. Второе и третье места занимают южнокорейские Samsung и LG, зарегистрировавшие 2858 и 2817 заявок соответственно. Успех Huawei не выглядит удивительным, поскольку телекоммуникационный гигант вкладывает огромные деньги в исследования и разработку новых технологий. Согласно имеющимся данным, в 2018 году направление НИОКР было проинвестировано на общую сумму свыше $15 млрд.

В сообщении упоминается, что по итогам 2019 года Государственное ведомство интеллектуальной собственности КНР получило более 14 млн патентных заявок на изобретения. При этом одобрены были только около 453 000 заявок. Отмечается, что число выданных в Китае патентов на изобретения выросло на 4,8 % в годовом исчислении, а количество зарегистрированных товарных знаков увеличилось на 27,9 %.