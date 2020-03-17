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В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина

В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина

На период карантина для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

“Появляются ложные сообщения о возможном приостановлении выплат пособия по безработице на период карантина. Это не соответствует действительности. Финансовые обязательства службы занятости перед безработными выполняются в соответствии с действующим законодательством”, – отметили в ГСЗ.

Служба занятости также ввела ограниченный прием граждан на период карантина.

Справка Finance.ua:

С 1 марта 2020 года увеличился минимальный размер пособия по безработице:

  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1 800 гривен (сейчас – 1 630 грн);
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).
По материалам ТСН
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