Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

Государственное предприятие “Укрспирт” временно приостановило экспорт спирта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: 😷 В Минздраве три сценария борьбы с коронавирусом

В “Укрспирте” объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.

“Мы приняли государственную позицию – в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины”, – отметил в. о. директора ГП Сергей Блескун.

По его словам, “Укрспирт” возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.