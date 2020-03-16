Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

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Государственное предприятие “Укрспирт” временно приостановило экспорт спирта из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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В “Укрспирте” объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.
“Мы приняли государственную позицию – в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины”, – отметил в. о. директора ГП Сергей Блескун.
По его словам, “Укрспирт” возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.
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