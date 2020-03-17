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Google временно прекращает обновление Chrome и Chrome OS

Google временно прекращает обновление Chrome и Chrome OS

Вспышка коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру, оказывает влияние на все технологические компании. Сегодня Google объявила о том, что из-за перевода сотрудников на удалённую работу временно прекращается выпуск новых версий браузера Chrome и программной платформы Chrome OS.

Соответствующее уведомление разработчики опубликовали в официальном аккаунте в сети Twitter.

«Из-за скорректированных графиков работы мы приостанавливаем выпуск новых версий Chrome и Chrome OS. Наша цель – обеспечить их стабильность, безопасность и надёжность. Нашим приоритетом станет выпуск обновлений безопасности, которые смогут получать пользователи Chrome 80. Оставайтесь с нами», — говорится в сообщении разработчиков.

Что касается обновлений для собственной операционной системы Chrome OS, которую Google использует в планшетах и ноутбуках, то их отсутствие напрямую связано с приостановкой выпуска новых версий Chrome. Главная причина таких действий заключается в том, что Google перевела всех сотрудников, работающих на территории Северной Америки, на удалённую работу, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Согласно имеющимся данным, сотрудники Google будут работать из дома как минимум до 10 апреля этого года.

Хотя это может разочаровать тех, кто с нетерпением ждёт появления новых функций, такой подход может быть оправдан. Разработкой Chrome занимается большое количество людей, которым необходима адаптация к новым условиям труда. Кроме того, разработчики будут иметь больше времени на исправление возникающих проблем. На какой период Google приостанавливает обновление Chrome и Chrome OS, пока неизвестно.

По материалам 3dnews.ru
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