SpaceX проведёт тестовый полёт Crew Dragon в мае, несмотря на вспышку коронавируса

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Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX объявили о готовности к запуску первого с 2011 года пилотируемого космического корабля с территории США.
После последнего полёта на МКС космического челнока Atlantis 8 июля 2011 года американскому космическому агентству приходится покупать места на российском космическом корабле «Союз», чтобы доставить на космическую станцию своих астронавтов.
Запуск космического корабля состоится в период с середины до конца мая, то есть немного позже намеченной ранее даты — 7 мая.
Однако не похоже, что вспышка коронавируса значительно повлияла на планы NASA и SpaceX по запуску пилотируемой миссии Crew Dragon Demo-2.
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