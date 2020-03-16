Межбанк: порой торжествовала логика, а не эмоции

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Четверг прошел уже привычно сложно на валютном рынке, хотя и деструктивный фактор панических настроений у населения и бизнеса – сегодня как-то снизил свое влияние на рынок. У клиентов и банков начала больше торжествовать логика, а не эмоции. В некоторые моменты сессии – покупатели даже смогли себе позволить поторговаться с продавцами, а не сметать все подряд. И хотя Нацбанку и пришлось продать порядка $ 150 млн по 27,80 гривен – это уже как-то не напоминало безудержный ажиотаж. Скорее – жесткую торговлю с четким отстаиванием каждой из сторон своих интересов. У покупателей – продаться подороже, у продавцов – постараться максимально снизить ценники по своим операциям. Истина, как и всегда, оказалась где-то посередине.
Ход торгов:
Началось для гривны все достаточно мрачно. Уже стартовали торги с уровней 27,75/27,79 гривен за доллар, что было сразу на 38 копеек выше вчерашнего закрытия 27,37/27,41. Как уже повелось – в первые 30-40 минут сессии спрос значительно превышал предложение, а немногочисленные продавцы откровенно пользовались ситуацией и задирали курс. НБУ вышел с продажей первых $100 млн по 27,80 гривен и их сразу же размели. Рынок был нервозным и к 11 часам котировки достигли отметки 27,82/27,85 гривен. Регулятор понял, что его объемов интервенции оказалось мало и “дозалил” еще $50 млн по той же цене. Это привело к некоторому ослаблению давления на гривну, хотя курс межбанка и вырос до 27,85/27,87 на 12:00 и чуть снизился – до 27,81/27,85 – к обеду.
После 14:00 покупатели и продавцы продолжали “бои местного значения” с переменным успехом. Продавцы предпочитали проводить сделки мелкими лотами, чтобы не сбивать цену. А вот покупатели настолько осмелели, что даже позволяли себе активно торговаться. К 16:00 на этой мелкой возне обеих сторон курс находился в пределах уровня 27,80/27,87 гривен, а завершилась сессия по доллару котировками 27,81/27,88.
Несмотря на очередной рост курса – наблюдателей и Finance.ua порадовало одно – снижение эмоциональной негативной составляющей на торгах. Они прошли в более прагматичном формате и мы надеемся, что так пойдет и дальше.
Главные события 19 марта на межбанке:
1). Доллар с утренних 27,75/27,79 гривен вырос до 27,81/27,88 к завершению сессии;
2). НБУ дважды продавал доллар по 27,80 гривен. Продал по нашим оценкам всего порядка $150 млн;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7955 гривен, а официальный на 20 марта составил 27,8025 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,88 / 27,84
евро – 30,08 / 30,12
российский рубль – 0,3437 / 0,3445
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0725 / 1,10726
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