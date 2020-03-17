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С начала недели остатки на корсчетах банков снизились на 24%

С начала недели остатки на корсчетах банков снизились на 24%

По данным НБУ, на начало дня 19 марта объем средств на корсчетах банков составлял 39,4 млрд грн, что на 12,3 млрд грн меньше (-23,8%), чем было на 16 марта (то есть по состоянию на начало недели).

По информации Нацбанка, объем межбанковских кредитов в национальной валюте, которые предоставлялись 16-17 марта, составил 1,15-1,56 млрд грн, что соответствовало средним объемам кредитования в предыдущие две недели марта.

Средневзвешенные ставки по межбанковским гривневым кредитам овернайт выросли с 9,4% в начале марта до 14,9% на 17 марта, а по кредитам в иностранной валюте – упали с 1,5% до 0,3%.

Как писал Finbalance, по данным НБУ, 13 марта (то есть в минувшую пятницу) он предоставил для 9 банков рефинансирование на 10,06 млрд грн под 10% на 14 дней. Накануне – 12 марта – правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки с 13 марта с 11% до 10%.

6 марта 63 банка купили у регулятора двухнедельные депозитные сертификаты на 148,5 млрд грн.

С 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности. Тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования отныне будут проводиться в два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.

По материалам Finbalance
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