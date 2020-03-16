Стоимость российской нефти обвалилась до 18-летнего минимума

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18 марта российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела на $5,25/баррель — до $18,64. Это минимальная цена с февраля 2002 года.
Об этом пишет Argus Media.
Давление на цены в том числе имела информация об увеличении отгрузок сорта из балтийских портов в течение 1−5 апреля на 25% по сравнению с аналогичным периодом текущего месяца — примерно до 2 млн баррелей/сутки. Стоимость Urals неуклонно снижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.
Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Причиной этого стало скопление нефтепродуктов в хранилищах вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание соглашения ОПЕК+ лишь усугубит ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, считают трейдеры.
Котировки нефти начали падать 9 марта после разрыва соглашения ОПЕК+ по сокращению производства и после начала ценовой войны. Цены на нефть упали на прошлой неделе на 27%, до $33−34 за баррель. На этой неделе они продолжили снижаться. Вчера цена нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE преодолела психологический барьер и опустилась ниже $25 за баррель. На максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $71. За 2,5 месяца ее стоимость снизилась более чем на $40.
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