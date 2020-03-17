ЕС - главный торговый партнер Украины в 2019 году: 40,1% от общего объема (инфографика)

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Европейский Союз был главным торговым партнером Украины по итогам 2019 года: удельный вес торговли товарами и услугами с ЕС составил 40,1% от общего объема торговли Украины.
Такие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Товарооборот между Украиной и ЕС в прошлом году был на 1% меньше, чем в 2018 году – тогда этот показатель составлял 41,1%.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $52,6 миллиарда, что на 5,8% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт – $24 млрд, импорт – $28,8 млрд.
Внешнеторговый оборот товаров в 2019 году составил $45,7 млрд – на 5,7% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт – $20,2 млрд, импорт – $25 миллиардов.
В структуре экспорта наибольшую долю занимают черные металлы (15,2%), зерновые культуры (12,7%), электрические машины и оборудование (11,1%).
По сравнению с показателями 2018 года, экспорт зерновых вырос на 18,2%, тогда как металлов – снизился на 15,3%, машин и оборудования – на 2,6%.
Существенно вырос экспорт жиров и масла – на 35%, по сравнению с показателем 2018 года, семян и плодов масличных растений – на 32,3%.
Доля древесины и изделий из древесины в структуре экспорта составила 4,8%. Это на 3,8% меньше, чем в 2018 году.
В структуре импорта из стран ЕС наибольшую долю составляют реакторы ядерные, котлы, машины – 13,3%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного – 13,0%, и энергетические материалы – 10,8%.
Внешнеторговый оборот услуг после стремительного роста на 22,6% в 2018 году в 2019 году вырос лишь на 7% и составил 7,9 миллиарда долларов. Из них экспорт – 4,3 млрд долларов, импорт – 3,6 млрд долларов.
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