В Раде оценили компенсации люстрированным чиновникам в миллиарды гривен

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Компенсации бывшим чиновникам в случае отмены закона о люстрации могут составить миллиарды гривен.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от “Слуги народа” Андрей Костин.
По его словам, возвращение к власти тех, кто узурпировал власть и занимал должности только ради собственного незаконного обогащения, не в интересах общества. Он также отметил, что отмена закона о люстрации приведет к компенсации за счет налогоплательщиков.
“Речь может идти о сотнях миллионов, а возможно и миллиардах гривен. Это не в интересах народа. Поэтому я за взвешенный подход и за то, чтобы на уровне закона определить, кто действительно должен быть люстрирован, а кто пострадал несправедливо”, – добавил Костин.
Напомним, в феврале вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал противоправной люстрацию в Украине. Кроме того, суд постановил выплатить заявителям по 5 тысяч евро.
ЕСПЧ также пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате утраченной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.
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