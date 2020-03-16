"Укрнафта" требует в суде 100 миллионов от "Укртрансгаза"

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“Укрнафта” 12 марта обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с АО “Укртрансгаз” 101 млн грн.
Об этом говорится в копии постановления суда, обнародованного в Едином госреестре.
Из этой суммы 99,1 млн грн, по утверждению “Укрнафты”, составляет долг по договору транспортировки природного газа от сентября 2018 года. Остальные 2 млн грн – пеня и штрафные санкции
Суд открыл дело и назначил первое подготовительное заседание на 15 апреля. Суть претензий “Укрнафты” к бывшему оператору ГТС в постановлении суда о начале производства не раскрывается.
Напомним, по соглашению “Нафтогаз” выплатит “Укрнафте” 15 миллиардов гривен за “спорный” газ, а также заплатит наперед за услуги “Укрнафты” до 14,6 миллиардов гривен — этими средствами (29,6 млрд грн) “Укрнафта” рассчитается за налоговый долг.
По условиям данного договора, если до 1 апреля “Нафтогаз” не рассчитается за газ, он будет возвращен в собственность “Укрнафты”.
Спор вокруг природного газа между “Укрнафтой” и “Нафтогазом” продолжается с 2005 года.
С того момента добывающая компания отказывалась оформлять продажу газа “Нафтогазу”, считая цену заниженной. Этот газ направлялся “Нафтогазом” для нужд населения.
Также Укрнафта с середины июня 2018 года до начала 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн – до 14,609 миллиарда гривен.
Общий долг ПАО “Укрнафта” составил 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга страны.
Компания называла погашение этого долга приоритетом номер один на 2019 год.
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