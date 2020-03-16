0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1296 0

😷Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)

&#128567;Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)

В Украине с 13 марта введен карантин из-за распространения китайского коронавируса. С 18 марта ограничительные меры стали более строгими.

За прошедшее сутки, 18 марта, полиция составили более трех десятков постановлений: 10 – в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской области, 3 – в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской.

Штрафы:

  • обычных граждан будут штрафовать на 17-34 тысячи гривен.
  • чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

  • которые повлекли за собой распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,
  • арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет.
  • Если действия привели к летальным случаям – лишение свободы на 5-8 лет.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 17 марта приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Соответствующее решение поддержали 344 народных депутата.
  • Этим законом определяется создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предотвращению и лечению коронавирусной болезни.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.