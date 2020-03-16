😷Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)

В Украине с 13 марта введен карантин из-за распространения китайского коронавируса. С 18 марта ограничительные меры стали более строгими.

За прошедшее сутки, 18 марта, полиция составили более трех десятков постановлений: 10 – в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской области, 3 – в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской.

Штрафы:

обычных граждан будут штрафовать на 17-34 тысячи гривен.

чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

которые повлекли за собой распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,

арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет.

Если действия привели к летальным случаям – лишение свободы на 5-8 лет.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 17 марта приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни ( COVID -19)». Соответствующее решение поддержали 344 народных депутата.

Этим законом определяется создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предотвращению и лечению коронавирусной болезни.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr