😷Как штрафуют за нарушение карантина в Украине и других странах (инфографика)

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В Украине с 13 марта введен карантин из-за распространения китайского коронавируса. С 18 марта ограничительные меры стали более строгими.
За прошедшее сутки, 18 марта, полиция составили более трех десятков постановлений: 10 – в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской области, 3 – в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской.
Штрафы:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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