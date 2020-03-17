Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легких

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Американский производитель электромобилей Tesla будет производить аппараты искусственной вентиляции легких.
Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.
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“Мы будем делать аппараты искусственной вентиляции легких, если будет недостаток”, – ответил Маск подписчику на просьбу перепрофилировать фабрику для выполнения этой задачи.
Аппараты ИВЛ очень важны во время пандемии коронавируса. Они являются главным элементом лечения людей с COVID-19, у которых тяжелые осложнения дыхательной системы.
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