Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легких

Американский производитель электромобилей Tesla будет производить аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.

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“Мы будем делать аппараты искусственной вентиляции легких, если будет недостаток”, – ответил Маск подписчику на просьбу перепрофилировать фабрику для выполнения этой задачи.

Аппараты ИВЛ очень важны во время пандемии коронавируса. Они являются главным элементом лечения людей с COVID-19, у которых тяжелые осложнения дыхательной системы.