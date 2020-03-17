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Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легких

Маск переводит заводы на изготовление аппаратов для вентиляции легких

Американский производитель электромобилей Tesla будет производить аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.

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“Мы будем делать аппараты искусственной вентиляции легких, если будет недостаток”, – ответил Маск подписчику на просьбу перепрофилировать фабрику для выполнения этой задачи.

Аппараты ИВЛ очень важны во время пандемии коронавируса. Они являются главным элементом лечения людей с COVID-19, у которых тяжелые осложнения дыхательной системы.

По материалам Газета по-Украински
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