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Усиленные противоэпидемические мероприятия никак не повлияли на эффективность работы Укргазбанка

Усиленные противоэпидемические мероприятия никак не повлияли на эффективность работы Укргазбанка

Первый день в условиях строгого ограничения движения общественного транспорта и усиленных мер правительства в борьбе с распространением вируса не помешали эффективной работе государственного УКРГАЗБАНКА и его работников.

Благодаря слаженным действиям руководства Банка и его коллектива, все работники, задействованные в критически важных операционных процессах, начали банковский день и обслуживание клиентов вовремя, а предоставление банковских услуг – в полном объеме.

С целью обеспечения бесперебойного и качественного предоставления украинцам финансовых услуг все сотрудники Банка действуют слаженно, ответственно и максимально оперативно.

Во всех отделениях, офисах и других рабочих помещениях Банка выполняются все требования МЗ Украины по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Также мы существенно усилили профилактические меры в наших отделениях – большинство уже оборудованы специальными устройствами для дезинфекции наличности.

Как социально-ответственное финучреждение, которое заботится о безопасности своих сотрудников и клиентов, мы тщательно следим за ситуацией и оперативно реагируем на любые рекомендации со стороны правительства и регулятора для обеспечения безопасности работы и предоставления банковских услуг в условиях пандемии.

По материалам Укргазбанк
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