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В Киеве появилась возможность заказать электронные ученические билеты онлайн

В Киеве появилась возможность заказать электронные ученические билеты онлайн

В личном кабинете киевлянина появилась возможность заказать электронный ученический билет.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Сейчас родители могут заказать электронные ученические билеты онлайн. В личном кабинете киевлянина в разделе «Семейные услуги» появилась услуга «Заказ электронного ученического билета», – рассказал Юрий Назаров.

Как сделать заказ:

  • после этого можно будет заказать билет и добавить фото ребенка;
  • если родители вдруг не найдут в базе своего ребенка или даже класс или школу, они должны сообщить об этом в свое учебное заведение. Такая ситуация возможна только в том случае, когда школа не подала в полном объеме необходимые данные. После обновления базы данных заказ станет доступным.

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Старые бумажные ученические билеты будут действительны до момента полного перехода всех школ на электронные документы.

Справка Finance.ua:

  • Ученические билеты изготавливаются за счет городского бюджета и дают возможность школьникам Киева бесплатно пользоваться общественным транспортом столицы.
  • Билет содержит данные о владельце, поэтому в будущем карта будет многофункциональной.
  • С ее помощью школьники будут проходить через турникеты в школах, будут использовать билет как ключ для входа в электронный дневник с расписанием уроков и е-системы обучения. Это даст возможность родителям получить доступ к информации о передвижении их ребенка в общественном транспорте и учебной деятельности.
По материалам Finance.UA
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