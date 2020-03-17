В Киеве появилась возможность заказать электронные ученические билеты онлайн

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В личном кабинете киевлянина появилась возможность заказать электронный ученический билет.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
«Сейчас родители могут заказать электронные ученические билеты онлайн. В личном кабинете киевлянина в разделе «Семейные услуги» появилась услуга «Заказ электронного ученического билета», – рассказал Юрий Назаров.
Как сделать заказ:
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Старые бумажные ученические билеты будут действительны до момента полного перехода всех школ на электронные документы.
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