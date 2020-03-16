Samsung представил бюджетный смартфон с тройной камерой (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В прошлом месяце Samsung выпустила новый потенциальный бестселлер среди бюджетных смартфонов Galaxy M31, а сегодня линейка Galaxy М 2020 года приросла новой моделью – в Индии дебютировал Galaxy M21. Как несложно догадаться из названия, это обновление прошлогодней модели Galaxy M20.
Новый Galaxy M21 – это фактически полная копия Galaxy M30s. Все основные параметры идентичны: SoC Exynos 9611, экран Infinity-U Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+, тройная основная камера с сенсорами разрешением 48, 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки через разъем USB-C.
Оперативной памяти 4 либо 6 ГБ, флэш-памяти – 64 либо 128 ГБ. Есть отдельный слот для карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Сканер отпечатков пальцев тоже есть – в привычном месте на задней панели.
Galaxy M21 идентичен Galaxy M30s даже по габаритам: 159×75,1×8,9 мм при массе 188 грамм. Задняя панель и рамка – пластиковые, а спереди экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.
Фото: gsminfo
Единственное отличие Galaxy M21 от Galaxy M30s – фронтальная камера более высокого разрешения: 20 Мп вместо 16 Мп.
Из коробки на Galaxy M21 установлена операционная система Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. В Индии Galaxy M21 будет продаваться исключительно через местное зеркало сайта Amazon. Продажи стартуют 23 марта по цене $175 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти (данных о цене версии 6/128 ГБ нет). На выбор есть два варианта цвета корпуса: синий и черный.
Фото: gsminfo
Подробностей об условиях выпуска Galaxy M21 в Украине пока нет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек13 ч. назад - 4495 34
Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работалоВчера, 20:00 - 2482 11
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризису7 ч. назад - 2879 7
😷 Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)11 ч. назад - 2691 4
Большая стройка: в Полтаве ремонтируют трассу Киев- Харьков (фото)14 ч. назад - 1957 4
Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)15 ч. назад - 11182
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек13 ч. назад - 4495 34
Милованов призвал бизнес перевести сотрудников на систему ФЛП для противодействия кризису7 ч. назад - 2879 7
НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам12 ч. назад - 2715 1
😷 Когда пенсионерам заплатят обещанные 1000 гривен (видео)11 ч. назад - 2691 4
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут6 ч. назад - 215
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаВчера, 14:10 - 1648
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Позавчера, 15:10 - 2171
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3845
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3016