Samsung представил бюджетный смартфон с тройной камерой (фото)

В прошлом месяце Samsung выпустила новый потенциальный бестселлер среди бюджетных смартфонов Galaxy M31, а сегодня линейка Galaxy М 2020 года приросла новой моделью – в Индии дебютировал Galaxy M21. Как несложно догадаться из названия, это обновление прошлогодней модели Galaxy M20.

Новый Galaxy M21 – это фактически полная копия Galaxy M30s. Все основные параметры идентичны: SoC Exynos 9611, экран Infinity-U Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+, тройная основная камера с сенсорами разрешением 48, 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки через разъем USB-C.

Оперативной памяти 4 либо 6 ГБ, флэш-памяти – 64 либо 128 ГБ. Есть отдельный слот для карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Сканер отпечатков пальцев тоже есть – в привычном месте на задней панели.

Galaxy M21 идентичен Galaxy M30s даже по габаритам: 159×75,1×8,9 мм при массе 188 грамм. Задняя панель и рамка – пластиковые, а спереди экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.



Фото: gsminfo

Единственное отличие Galaxy M21 от Galaxy M30s – фронтальная камера более высокого разрешения: 20 Мп вместо 16 Мп.

Из коробки на Galaxy M21 установлена операционная система Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. В Индии Galaxy M21 будет продаваться исключительно через местное зеркало сайта Amazon. Продажи стартуют 23 марта по цене $175 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти (данных о цене версии 6/128 ГБ нет). На выбор есть два варианта цвета корпуса: синий и черный.



Фото: gsminfo

Подробностей об условиях выпуска Galaxy M21 в Украине пока нет.