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В Android 11 появится быстрый обмен файлами между телефонами (фото)

В Android 11 появится быстрый обмен файлами между телефонами (фото)

Компания Google выпустила вторую сборку Android 11 для разработчиков, и в своих замечаниях по поддержке и выпуску технический гигант подтвердил, что работает над AirDrop-подобной функцией для своей мобильной платформы.

Как обнаружил 9to5Google, в части заметок упоминается функция для обмена файлами под названием “Быстрый обмен”. Сейчас существует проблема с этой функцией: когда она используется между двумя устройствами Pixel 4, телефон получателя сообщает, что не получил файл, даже если передача прошла успешно. Первые сообщения о возможностях совместного использования, появившиеся в середине 2019 года, назывались “Fast Share”.

Android 11

И хотя в описании Google называет его так же, недавнее обнаружение функции разработчиками XDA показало, что она была переименована в “Nearby Sharing”. Как бы это ни называлось, это даст вам возможность легко обмениваться файлами с другими пользователями Android в непосредственной близости. Google еще не сообщила, когда она выпустит эту функцию, но ожидается, что возможность совместного использования будет доступна и в более старых версиях платформы.

По материалам УБР
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