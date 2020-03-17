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Благодаря "карантинным льготам" агробизнес сэкономит почти 500 миллионов

Благодаря "карантинным льготам" агробизнес сэкономит почти 500 миллионов

Принятый закон о поддержке плательщиков налогов освободил агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы земель с/х назначения государственной собственности на два месяца. Экономия средств для агробизнеса составит 486 миллионов гривен.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в FACEBOOK.

Сообщается, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны были вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновления нормативной денежной оценки.

Поступления от годовой арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в этом году эта сумма должна составить 1,75 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • 17 марта был принят законопроект, направленный на противодействие распространению коронавируса, в частности, относительно поддержки налогоплательщиков и доступности лекарственных средств и медицинских изделий.
  • Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), неподачу (несвоевременную подачу) отчетности об уплате ЕСВ.
  • Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
По материалам Економічна Правда
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