НБУ разъяснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков

Национальный банк Украины объяснил практическую разницу между правовыми режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации для банковской системы Украины.

Об этом сообщает theater пресс-служба НБУ.

“Вчера после объявления чрезвычайной ситуации в Киевской области ко многим в дверь постучалась паника. Особенно к тем, кто отождествляет правовые понятия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Национальный банк на страже финансовой стабильности и вашего спокойствия, поэтому разъясняет практическую разницу между двумя правовыми режимами. Забегая вперед, просто скажем: чрезвычайная ситуация – режим гораздо более «лайтовый» и гораздо менее влияющий на права и свободы украинцев”, – говорится в сообщении.

В чем отличие:

чрезвычайная ситуация: специальный временный правовой режим, вводится на региональном (локальном) уровне. Сейчас действует в трех областях – Киевской, Житомирской и Черновицкой;

чрезвычайное положение: специальный ограничительный режим функционирования государства. Он временный, может распространяться на несколько регионов или даже на всю территорию страны.

Что они предусматривают:

чрезвычайная ситуация: власти, прежде всего службы гражданской защиты, будут работать усиленно в специальном режиме, для преодоления катаклизма, эпидемии или иной чрезвычайной ситуации. Власти должны организовать регулярное оповещение украинцев о событиях, связанных с ситуацией, локализовать проблему, помогать пострадавшим, а при необходимости – провести эвакуацию жителей. Прямое вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев не предусматривается;

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чрезвычайное положение: в этот период государство может напрямую управлять как государственными, так и всеми частными компаниями практически в «ручном режиме», а права и свободы украинцев могут быть значительно ограничены. Здесь потенциально и комендантский час, и приказ не оставлять дома без веских причин, и ограничение свободы передвижения по стране, и перепрофилирование компании на выпуск необходимой для страны продукции или услуги, и принудительное отчуждение или изъятие имущества у граждан и бизнеса. Если коротко, любые другие решения, которые помогут сохранить жизнь граждан и противостоять вызову в государстве в целом. Такой режим уже сейчас действует в ряде стран: Италии, Словакии, Чехии, Исландии, Эстонии, Испании, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Казахстане и США .

Почему и для чего вводят: