НБУ разъяснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков

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Национальный банк Украины объяснил практическую разницу между правовыми режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации для банковской системы Украины.
Об этом сообщает theater пресс-служба НБУ.
“Вчера после объявления чрезвычайной ситуации в Киевской области ко многим в дверь постучалась паника. Особенно к тем, кто отождествляет правовые понятия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Национальный банк на страже финансовой стабильности и вашего спокойствия, поэтому разъясняет практическую разницу между двумя правовыми режимами. Забегая вперед, просто скажем: чрезвычайная ситуация – режим гораздо более «лайтовый» и гораздо менее влияющий на права и свободы украинцев”, – говорится в сообщении.
В чем отличие:
Что они предусматривают:
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Почему и для чего вводят:
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