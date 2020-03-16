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Компании Пинчука выделили $2 млн на закупку тестов на коронавирус

Компании Пинчука выделили $2 млн на закупку тестов на коронавирус

Компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne заявили об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщили в EastOne.

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Соответствующее решение было принято после встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта 2020 года.

«Интерпайп и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко. Компании Интерпайп и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах», – сказано в сообщении.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена ​​в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочередных потребностей региона.

«Днепропетровская область – наш ключевой регион, здесь находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 тысяч человек. Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в проведении необходимых закупок и других организационных вопросах», – заявил гендиректор Интерпайп Фади Храйбе.

По материалам НВ
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