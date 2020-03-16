На государственных шахтах обнаружили хищения 51 млн гривен (инфографика)

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Правоохранители разоблачили двух человек, причастных к организации схемы по завладению более 51,17 млн гривен трех государственных угледобывающих предприятий.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех государственных предприятий – ГП Селидовуголь, ГП Мирноградуголь и ГП Шахтоуправление Южнодонбасское №1.
“Речь идет обо всей цепочке – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним”, – говорится в сообщении.
В 69 закупках указанных предприятий договоры на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках горюче-смазочных материалов, запасных частей к горно-шахтному оборудованию, метизов, кабельной продукции для шахт.
“Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая товар, приобретенный у участников реального сектора, с наценкой. Те, в свою очередь, через специально созданные участниками схемы препятствия, не имели реальных шансов сотрудничать с госпредприятиями”, – отметили в НАБУ.
В течение почти трех лет эти три государственных предприятия закупили по завышенным ценам оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости, на сумму почти 174,5 млн гривен, переплатив более 51,17 млн гривен.
В понедельник, 16 марта, фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией частью, а также присвоение, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и создании преступной организации (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 УК Украины).
Следствие устанавливает других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, для привлечения их к ответственности.
Инфографика: НАБУ
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