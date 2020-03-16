😷 "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов

“Укрзализныця” во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

Об этом сообщает компания на своем сайте.

Как будет осуществляться. Возврат проездных документов, оформленных через кассы “Укрзализныци” во внутреннем и международном сообщении, для выезда в период с 18 марта 2020 года до даты возобновления курсирования поездов и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного.

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“Погашение билета”. Обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным, так как основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без нее.

Приобретенные через интернет билеты возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы.

Если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

Пригородное сообщение. Средства за неиспользованные полностью или частично использованные абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

Возврат билета осуществляется на основании заявления пассажира по ручной технологии, где указывается ФИО , полный адрес, контактный телефон, если абонементный билет льготный (именной, студенческий и т.п.) с указанием соответствующего документа.

Справка Finance.ua:

С 12:00 18 марта введено ограничение на посещение железнодорожных вокзалов – они закрыты для посетителей, работают только ж/д кассы возвращения билетов.

На вокзалы одновременно запускается не более 10 человек.

Пассажиры в период с 11 по 18 марта вернули 518 тысяч билетов на отмененные рейсы поездов.

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