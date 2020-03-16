😷 "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрзализныця” во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.
Об этом сообщает компания на своем сайте.
Как будет осуществляться. Возврат проездных документов, оформленных через кассы “Укрзализныци” во внутреннем и международном сообщении, для выезда в период с 18 марта 2020 года до даты возобновления курсирования поездов и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного.
Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом
“Погашение билета”. Обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным, так как основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без нее.
Пригородное сообщение. Средства за неиспользованные полностью или частично использованные абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr*
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек6 ч. назад - 3189 27
Предприятие "Укроборонпрома" начало изготавливать марлевые повязкиВчера, 14:33 - 1386 5
Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работалоВчера, 20:00 - 1809 4
Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмыВчера, 17:44 - 1759 4
Большая стройка: в Полтаве ремонтируют трассу Киев- Харьков (фото)6 ч. назад - 1468 3
Межбанк: надеялись на поворотный моментВчера, 18:16 - 6013
Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)7 ч. назад - 4754
Благодаря Джеку Ма и Ярославскому мы получим тесты на коронавирус на 1 млн человек6 ч. назад - 3189 27
«Доступные кредиты 5-7-9%": Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита (инфографика)Вчера, 15:07 - 2804 1
Часть коммунальных платежей компенсируют из-за карантинаВчера, 17:01 - 2591
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаВчера, 14:10 - 1354
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Позавчера, 15:10 - 1990
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3754
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2974
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3592 6