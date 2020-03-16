ПриватБанк продлит срок действия карт для выплат на период карантина

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ПриватБанк продолжит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.
Об этом сообщается на сайте банка.
На какой срок продлят действия карты:
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Нацбанк рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса:
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