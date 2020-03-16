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ПриватБанк продлит срок действия карт для выплат на период карантина

ПриватБанк продлит срок действия карт для выплат на период карантина

ПриватБанк продолжит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Об этом сообщается на сайте банка.

На какой срок продлят действия карты:

  • если в карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) истекает срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска;

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  • срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически на 90 дней;
  • такие карты будут работать в обычном режиме без ограничений – платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем.

Нацбанк рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса:

  • заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн;
  • не посещать банковские отделения и избрать дистанционное обслуживание;
  • производить коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов;
  • в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

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По материалам Finance.UA
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