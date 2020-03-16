Юлия Курило: карантин и форс-мажоры для бизнеса. Про мифы и реальность

17.03.2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Пунктом 5 указанного закона внесены изменения в статью 14-1 Закона Украины «О торгово-промышленной палате Украины», которая предусматривает порядок засвидетельствования форс-мажорных обстоятельств сертификатами, выданными Торгово-промышленной палатой Украины. Со времени публикации карантин, введенный на территории Украины по решению Кабинета Министров Украины, отнесен к перечню обстоятельств, которые могут квалифицироваться как форс-мажорные, то есть исключающие ответственность лица за ненадлежащее исполнение договора, которое произошло ввиду чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, объективно сделавших невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора. Хочу прокомментировать указанные законодательные новеллы.

Со времени публикации карантин, введенный на территории Украины по решению Кабинета Министров Украины, отнесен к перечню обстоятельств, которые могут квалифицироваться как форс-мажорные. Наблюдая за реакцией прессы и громкие заголовки в социальных сетях, хочу прокомментировать указанные законодательные новеллы.

Во-первых, введенный карантин будет форс-мажорным обстоятельством только для тех субъектов и для тех договоров, которые подверглись непосредственному влиянию от ограничений, связанных с карантином, как: закрытие ТРЦ, магазинов непродовольственной группы, развлекательных центров, школ и университетов, а также на которые влияет запрет собираться группами более 10 человек, и ограничения по передвижению общественным транспортом и выезда за пределы Украины, и тому подобное.

Когда говорят о непосредственном влиянии, имеют в виду не усложнение финансовой ситуации на предприятии, которые произошли из-за определенных ограничений. Например, отсутствие выручки от реализации товара по причине закрытия магазина, а именно невозможность выполнить договор.

Например, предприятие заключило договор об индивидуальной пассажирской перевозке группы из более 10 человек. Ввиду ограничительных мероприятий, выполнение этого обязательства невозможно. Поэтому, в приведенном примере перевозчик не несет ответственности, если такая предусмотрена договором за невыполнение условий договора перевозки.

Закрытие заведений общественного питания, магазинов розничной торговли может быть основанием для фиксирования форс-мажорного обстоятельства, например по договорам аренды помещений, если у предприятия отсутствуют другие возможности рассчитаться по аренде. Так, кафе разрешено дистанционное обслуживание потребителей, и многие ритейлеры довольно успешно совмещают продажи в магазинах с торговлей онлайн.

То есть карантин, хотя прямо и влияет на объем выручки, которая действительно существенно сократится, однако приведет ли это к невозможности выполнения обязательства по уплате арендных платежей, полностью зависит от обстоятельств.

Экономическая нецелесообразность, например, дальнейшего использования помещения по договору аренды, вследствие невозможности открыть магазин для потребителей из-за запрета работы предприятий торговли, а не будет покрываться форс-мажорным оговорки и не предоставит арендатору возможности без последствий не осуществлять арендную плату.

Другим фактором, который также влияет на возможность ссылаться на обстоятельства форс-мажор, является неотвратимость воздействия карантина на возможность исполнения договора. Следует отметить, неотвратимость – оценочный фактор, который исследуется исходя из обстоятельств заключения и исполнения каждого отдельного договора. Неотвратимость исследуется с двух сторон – по событию, с которым связывают форс-мажор, так и по последствиям, в виде невозможности исполнения договора.

Для демонстрации этого утверждения рассмотрим пример. Представим, стороны в середине февраля заключили договор о предоставлении услуг по организации туристической поездки в Италию, которая должна была состояться на 8 марта.

В стране вспышка эпидемии, введение ограничительных мер, введение карантина в отдельных районах. Несмотря на угрожающую эпидемиологическую ситуацию туристический агент осуществляет расходы на организацию путешествия, бронирует и оплачивает авиабилеты и отель. После этого Италия запрещает въезд в страну. Тур не может состояться по независящим от турагента причинам. Может ли ситуация рассматриваться как форс-мажорная для туристического агента?

На мой взгляд, нет. Разумный и расчетливый бизнес, следил бы за развитием событий в популярной для туристов стране, и понимая, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, должен был бы предвидеть, что тур может не состояться. Однако, турагент/туроператор, расходуя средства, проигнорировал принцип разумности, что привело к негативным последствиям, которых можно было избежать. То есть последствия не были неотвратимы.

Кажется, что непредсказуемость события, как одна из предпосылок, при которых работает форс-мажорное предостережение, не может вызывать сомнения. Однако, опыт и практика показывают кое-что обратное.

Приведу пример. После введения правительством ограничительных мер заключили договор о перевозке пассажиров количеством более 10 человек, с датой исполнения 4 апреля 2020 г., то есть за пределами введенного правительством карантина. Перевозчик, с высокой долей вероятности не сможет сослаться на форс-мажорное обстоятельство в случае, если неисполнение произойдет из-за продления карантина, или из-за введения ограничения въезда те выезда за пределы города. Причина этого довольно банальна – ситуацию по продлению карантинных мер можно и разумно предвидеть с учетом развития событий в других странах.

Все это может показаться высокомерным юридическим бредом, однако с мифами стоит покончить, потому что вера в будущее без обязательств из-за введения карантина вредна не только для стабильности бизнеса, но и для собственной нервной системы.

Стоит знать, на что имеешь право, а какие надежды напрасны.

Миф №1. Карантин определен как форс-мажор в соответствии с законом и влияет на обязательства по всем без исключения договорам. Их можно не выполнять, они больше не существуют, потому что введен карантин. ЭТО НЕВЕРНО. ПРИНЦИПИАЛЬНО ПОНИМАТЬ: Форс-мажор это защита от ответственности за неисполнение договора, исполнить который невозможно именно по причине карантина, а не потому что резко ухудшилась экономическая ситуация, или просто карантин существует как таковой. Форс-мажор – защита временная. Лицо не будет освобождаться от ответственности вечно. Кончится карантин и за нарушение обязательства придется ответить.

Миф №2. Карантин определен как форс-мажор в соответствии с законом, следовательно, обязательства по договорам прекращены. ЭТО НЕВЕРНО. Форс-мажорное предостережение не меняет обязательств, определенных в договоре, не прекращает их. Если эта защита применяется, то оно лишь определяет, что на период действия этих обстоятельств (карантина) лицо, нарушающее договор, не должно нести за это ответственность (возмещать убытки, платить пеню, штрафы).

Миф №3. Лицо, в пользу которого должно быть исполнено обязательство, должно безусловно принять, что карантин является форс-мажором, так как это предусмотрено законом. ЭТО НЕВЕРНО. Действие форс-мажорного предостережения подтверждается в Украине сертификатом, выдаваемым Торгово-промышленной палатой Украины. Поэтому, при наличии предпосылок для применения именно этого средства защиты от ответственности, следует направить свои шаги именно в соответствующий отдел ТПП или ее территориального органа. Но даже при наличии сертификата ваш контрагент не обязан соглашаться с такой ситуацией. Есть отдельные случаи в практике, когда суд, при наличии сертификата о подтверждении форс-мажорной ситуации, приходил к противоположным выводам, признавая, что обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Миф №4. Карантин признан форс-мажором по закону, так что можно ничего не делать, предостережение сработает автоматически. ЭТО НЕВЕРНО. Во-первых, автоматически не работает (см. разъяснение выше). Во-вторых, как правило, договором предусмотрена определенная последовательность действий, которые надо совершить, чтобы соблюсти условия договора, поэтому необходимо внимательно прочитать договор. В-третьих, следует тщательно собирать доказательства влияния форс-мажорного обстоятельства на ситуацию, документировать все, что может помочь ТПП Украины определить причинно-следственную связь между карантином и фактической невозможностью выполнить условие договора.

Как получить соответствующий сертификат о Форс-мажор?

По установленной форме обратиться с заявлением в компетентный отдел ТПП, или его территориальный орган. Форма заявления является утвержденной, постоянной, к ней прилагаются документы, согласно перечню, указанному в самом заявлении. Бремя доказывания невозможности исполнения обязательства по договору возлагается на заявителя. Суды отказывают в удовлетворении исков к ТПП об обжаловании отказа в выдаче сертификата, отмечая, что выдача сертификата ТПП является дискреционным полномочием палаты, в которое суд вмешиваться не имеет права.

В эти времена поддержка и понимание, способность к поиску совместных решений, которые позволят сторонам договора минимизировать убытки и выйти в нормальный рабочий процесс после завершения чрезвычайного происшествия являются достаточно важными. Так, все не получают ожидаемого, и убытки неизбежны. И человеческое отношение и взаимное уважение решают. Давайте уважать друг друга! И будем здоровы.

Юлия Курило, адвокат, эксперт по международному корпоративного права