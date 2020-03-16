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😷 Как будет работать Glovo во время карантина

&#128567; Как будет работать Glovo во время карантина

Сервис доставки Glovo продолжает обслуживать пользователей приложения в городах, где уже работает. Но, в случае принятия новых решений органов власти в отношении заведений питания, работа сервиса может измениться.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

Откуда доставляют. Кроме доставки блюд из ресторанов, Glovo продолжает доставлять пищу и продовольственные продукты из магазинов и супермаркетов, а также аптечные товары.

Виды доставки:

  • Доставка без “подписи” – пользователям сервиса больше не нужно подписывать заказ в приложении после его получения.
  • “Бесконтактная доставка” – пользователи приложения могут попросить курьера оставить заказ в выбранном ими месте, например, под дверью квартиры и т.п.
  • Онлайн-платеж – мы рекомендуем использовать безналичный расчет в приложении, чтобы ограничить контакты между пользователями и курьерами.

Курьеров:

- обеспечивают масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для безопасного выполнения заказов;

- обеспечивают актуальной информацией и новостями, связанными с Covid-19, через внутренние каналы связи.

Справка Finance.ua:

  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве и частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15 городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах и Сумах.
  • Сервис Glovo уже работает в 298 городах в 22 странах на трех континентах: Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. Штат компании Glovo сейчас насчитывает более 1500 сотрудников во всем мире, более 600 из которых работают в штаб-квартире в Барселоне.

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По материалам Finance.UA
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