😷 Как будет работать Glovo во время карантина

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Сервис доставки Glovo продолжает обслуживать пользователей приложения в городах, где уже работает. Но, в случае принятия новых решений органов власти в отношении заведений питания, работа сервиса может измениться.
Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.
Откуда доставляют. Кроме доставки блюд из ресторанов, Glovo продолжает доставлять пищу и продовольственные продукты из магазинов и супермаркетов, а также аптечные товары.
Виды доставки:
Курьеров:
- обеспечивают масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для безопасного выполнения заказов;
- обеспечивают актуальной информацией и новостями, связанными с Covid-19, через внутренние каналы связи.
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