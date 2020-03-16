😷 Польша анонсировала антикризисный пакет помощи экономике на 52 миллиардов долларов

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Польское правительство анонсировало весомый пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает портал TVP.info.
В среду в правительстве состоялось заседание, посвященное пакету помощи экономике в связи с негативными последствиями эпидемии коронавируса. После заседания премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием “Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2”.
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса “очень сильно пострадает”.
Моравецкий заявил, что ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти столпов, составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд). Эти столпы включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.
Согласно этим мероприятиям государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.
Премьер-министр пообещал выделить 7,5 млрд злотых на поддержку системы здравоохранения страны и 30 млрд злотых на государственные инвестиции, включая дороги, цифровизацию, трансформацию энергетического сектора и модернизацию школ.
На данный момент в Польше зарегистрирован 251 подтвержденный случай заболевания и пять смертей.
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