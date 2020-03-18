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Huawei запустила сервис диагностики для выявления коронавируса

Huawei запустила сервис диагностики для выявления коронавируса

Китайская компания Huawei с помощью искусственного интеллекта создала сервис для улучшения диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Gizmochina.

“Запуск нового сервиса может сыграть важную роль в улучшении средств поддержки, которые позволяют точно и быстро выявить вирусную инфекцию. Это потенциально может помочь уменьшить дальнейшее распространение инфекций и других осложнений”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, Huawei Cloud использует технологии искусственного интеллекта, такие как машинное распознавание образов и анализ медицинских изображений, чтобы автоматически и точно выявить вирус.

Он даже детализирует количественную оценку томографии и другие результаты. Новая служба может помочь уменьшить нагрузку из-за карантина на дежурных врачей.

Кроме того, новый сервис также использует мощные вычислительные возможности благодаря серии микросхем ИИ от компании Huawei Ascend.

Эти процессоры могут также выводить результаты обработки компьютерной томографии за считанные секунды, делая их гораздо более жизнеспособными и эффективными по сравнению с традиционными методами, которые используются врачами.

Таким образом, диагностическое решение Huawei может оказаться очень полезным в ближайшие недели, пишет издание.

По материалам УКРИНФОРМ
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