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Ryanair отменяет большинство рейсов с 24 марта

Ryanair отменяет большинство рейсов с 24 марта

В связи с пандемией коронавируса “Ryanair” планирует отменить большинство своих рейсов.

В течение 18-24 марта количество рейсов сократят более чем на 80%. Сохранить планируют “очень небольшое количество рейсов для сохранения жизненно важного сообщения, преимущественно между Британией и Ирландией”.

“Все клиенты, которых коснется это решение, получат электронное письмо, в котором им предложат возможные варианты”, – сообщили в компании.

В заявлении отмечают, что компания продолжит тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел всех стран ЕС для организации возвращения на родину их граждан.

По словам исполнительного директора компании Майкла О’Лири, Ryanair может продержаться длительное время, даже если не будет осуществлять рейсы.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе ряд европейских стран полностью или частично закрыли авиасообщение для противодействия распространению коронавируса.

По материалам Економічна Правда
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