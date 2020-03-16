Большая стройка: в Полтаве ремонтируют трассу Киев- Харьков (фото)

В Полтаве в рамках программы Президента Украины «Большая стройка» реконструируют отрезок дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Сейчас продолжается укладка 38-сантиметровой основы.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

“На Полтавщине продолжается активная фаза реконструкции приоритетных объектов, которые входят в программу Президента Украины «Большая стройка». Среди них ремонт автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Сейчас дорожники работают в пределах Полтавы”, – говорится в сообщении.



Фото: Полтавская областная государственная администрация

Как отметили в ОГА, на Киевском шоссе подрядчик завершил укладку геотекстиля и георешетки. Продолжается укладка основания, которое состоит из двух слоев смеси С-5 общей толщиной 38 см. Техника выравнивает и уплотняет эти слои, чтобы потом начать укладку асфальтобетона.



Фото: Полтавская областная государственная администрация

Проект “Большая стройка” стартовал 1 марта. Глава облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что его начали с главной артерии страны, дороги Киев-Харьков-Довжанский. 2020 год станет рекордным по финансированию для местных автодорог области. Дорожный фонд для местных дорог Полтавщины в этом году составляет 1 миллиард 311 миллионов гривен.

Также в области должны построить и реконструировать 15 объектов (5 опорных школ, 5 детских садов и 5 стадионов).