Днепропетровская ОГА направила более 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом

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Днепропетровская областная государственная администрация (ОГА) направит 107 миллионов гривен на меры по борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
По словам председателя ОГА Александра Бондаренко, выделенные средства пойдут на закупку тестов для выявления коронавируса, портативных рентген-аппаратов, средств для дезинфекции, а также средств индивидуальной защиты.
“В частности, закупаем медикаменты и оборудование. На противодействие коронавирусу направляем из областного бюджета 107 млн гривен, чтобы в случае нужды больницы и медики области могли оказывать оперативную помощь пациентам”, – заявил он.
Кроме того, почти 72 млн гривен из областного бюджета будут выделены для закупки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.
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