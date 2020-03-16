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"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за спроса на медицинский спирт

"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за спроса на медицинский спирт

Из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса ГП “Укрспирт” запустило в работу еще 4 завода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Всего в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода”, – отметил в. о. директора ГП “Укрспирт” Сергей Блескун.

“Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса, с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребностям, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье”, – добавил он.

В “Укрспирте” добавили, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, для всех сотрудников закупили маски, а часть сотрудников перевели на дистанционную работу.

По материалам Економічна Правда
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