"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за спроса на медицинский спирт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса ГП “Укрспирт” запустило в работу еще 4 завода.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Всего в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода”, – отметил в. о. директора ГП “Укрспирт” Сергей Блескун.
“Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса, с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребностям, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье”, – добавил он.
В “Укрспирте” добавили, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, для всех сотрудников закупили маски, а часть сотрудников перевели на дистанционную работу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
😷 Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозкиВчера, 11:00 - 1878 8
Украинцы из-за коронавируса сэкономят $1,5 млрд на выездном туризмеВчера, 08:33 - 981 7
Экономика Украины готова к предстоящему кризису - НБУВчера, 09:00 - 2422 6
😷Дорога в маске: в Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только такВчера, 08:45 - 1428 5
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайнВчера, 12:02 - 4711 4
Межбанк: часть банков переходит на обмен онлайн, к чему это приведетВчера, 11:22 - 5338
Межбанк: надеялись на поворотный моментВчера, 18:16 - 5197
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайнВчера, 12:02 - 4711 4
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3789
Пенсионный фонд назвал показатель средней заработной платы за январьВчера, 14:01 - 3412
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавирусаВчера, 14:10 - 944
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Позавчера, 15:10 - 1675
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 3643
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2945
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3497 6