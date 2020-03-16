0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики.

Об этом сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает портал Euractiv.

“Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы…”, – отметил он в сообщении в Twitter.

Читайте также: Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

Правительственный план предусматривает привлечение 345 миллиардов евро. Из них 300 миллиардов – для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов – для прямой помощи предприятиям. 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Это входит в пакет мер для борьбы с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Для предприятий также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства вследствие остановки или существенного замедления производства.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.