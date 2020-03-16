Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики.

Об этом сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает портал Euractiv.

“Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы…”, – отметил он в сообщении в Twitter.

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Правительственный план предусматривает привлечение 345 миллиардов евро. Из них 300 миллиардов – для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов – для прямой помощи предприятиям. 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Это входит в пакет мер для борьбы с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Для предприятий также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства вследствие остановки или существенного замедления производства.