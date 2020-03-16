Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса

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Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики.
Об этом сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает портал Euractiv.
“Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы…”, – отметил он в сообщении в Twitter.
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Правительственный план предусматривает привлечение 345 миллиардов евро. Из них 300 миллиардов – для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов – для прямой помощи предприятиям. 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.
Это входит в пакет мер для борьбы с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Для предприятий также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства вследствие остановки или существенного замедления производства.
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