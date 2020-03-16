😷 В Китае разработали систему, прогнозирующую распространение коронавируса

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Китайские ученые разработали систему, которая способна прогнозировать тенденции распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Xinhua.
Система разработана на основе первого китайского суперкомпьютера Tianhe-1, способного производить вычисления со скоростью 2,57 трлд операций в секунду.
Суперкомпьютер способен просчитать темпы распространения заболевания среди населения, а также моделировать профилактические и карантинные меры и их влияние на эпидемическую ситуацию в регионе. Также он может просчитать риски возникновения новых вспышек эпидемии в случае снятия карантинных мер.
В Китае уже провели демонстрацию работы системы на примере модели города Ухань с населением более 11 миллионов человек и 198 общин.
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