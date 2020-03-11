Apple представил новый MacBook Air и iPad Pro с двумя камерами и новой клавиатурой (фото)

Компания Apple представила новый MacBook Air и iPad Pro с двумя камерами, лазерным сканером и новой клавиатурой.

Об этом сообщает Apple.

Одна из камер имеет разрешение 12 Мп, другая — ультраширокоугольная на 10 Мп. Рядом с камерами есть лазерный сканер LiDAR. Он позволяет измерять дистанцию до объектов на расстоянии до пяти метров в помещении и на улице.

Также Apple представили новую клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Он будет поддерживать multi-touch жесты, подсветку клавиш и плавную регулировку наклона.



Фото: Apple

Отныне iPad Pro не нужна опора на чехле, гаджет будет держаться на задней части клавиатуры.



Фото: Apple

Новый iPad Pro поступит в продажу 25 марта и будет стоить от 799 долларов.

Также компания представила новый MacBook Air. Он будет стоить от 999 долларов.

Apple обещает, что новый ноутбук с процессорами Intel Core 10-го поколения будет вдвое быстрее работать, чем предыдущая модель.

В новом MacBook Air также будет клавиатура Magic Keyboard со сканером отпечатка пальца.

Также в ноутбуке увеличили объем SSD-памяти — со 125 до 256 гигабайт.



Фото: Apple

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