Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмы

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С 18 марта в Киеве запрещена работа предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения из-за карантина. Нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины – штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Я понимаю, что даже несколько недель простоя – это большие потери для людей, которые кормят всю семью своим трудом на рынке или в магазинчике. Однако, к сожалению, сегодня в такой ситуации живет весь мир. И закрытие мест, где люди могут пересекаться, – это часть тех мероприятий, которые помогут многим сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому я подписал отдельное поручение, предусматривающее проверку и мониторинг совместно с подразделениями Национальной полиции Украины несанкционированной работы рынков. И в случае выявления таких фактов будут приняты меры согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, – сообщил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.
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По его словам, запрет работы предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения продлится с 18 марта предварительно до 3 апреля 2020 года.
В соответствии со статьей 325 УК:
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