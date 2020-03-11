Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмы

С 18 марта в Киеве запрещена работа предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения из-за карантина. Нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины – штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я понимаю, что даже несколько недель простоя – это большие потери для людей, которые кормят всю семью своим трудом на рынке или в магазинчике. Однако, к сожалению, сегодня в такой ситуации живет весь мир. И закрытие мест, где люди могут пересекаться, – это часть тех мероприятий, которые помогут многим сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому я подписал отдельное поручение, предусматривающее проверку и мониторинг совместно с подразделениями Национальной полиции Украины несанкционированной работы рынков. И в случае выявления таких фактов будут приняты меры согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, – сообщил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

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По его словам, запрет работы предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения продлится с 18 марта предварительно до 3 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua

В соответствии со статьей 325 УК:

Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, – наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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