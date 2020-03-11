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Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмы

Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмы

С 18 марта в Киеве запрещена работа предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения из-за карантина. Нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины – штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я понимаю, что даже несколько недель простоя – это большие потери для людей, которые кормят всю семью своим трудом на рынке или в магазинчике. Однако, к сожалению, сегодня в такой ситуации живет весь мир. И закрытие мест, где люди могут пересекаться, – это часть тех мероприятий, которые помогут многим сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому я подписал отдельное поручение, предусматривающее проверку и мониторинг совместно с подразделениями Национальной полиции Украины несанкционированной работы рынков. И в случае выявления таких фактов будут приняты меры согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, – сообщил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

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По его словам, запрет работы предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения продлится с 18 марта предварительно до 3 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua

В соответствии со статьей 325 УК:

  • Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, – наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
  • Те же деяния, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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По материалам Finance.UA
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