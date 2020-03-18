0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Что будет с внедрением е-билета в Киеве в условиях карантина

Что будет с внедрением е-билета в Киеве в условиях карантина

Из-за введения в Киеве карантина и прекращения работы столичного метрополитена до 3 апреля киевлян волнует вопрос, что будет с внедрением е-билета. Его запуск в промышленную эксплуатацию был запланирован властью на 1 апреля этого года.

“Пока мы не планируем переносить внедрение е-билета. Но сейчас у нас уже возникли трудности с тем, что мы не успеваем напечатать всем детям электронные ученические билеты. Поскольку дети не ходят в школы из-за карантина. Также есть проблема со студенческими проездными. Плюс проблема с распространением синих карт – основные точки их реализации находятся в метрополитене, а он сейчас закрыт. На завтра запланировано совещание по этому поводу в мэрии, где будет принято решение о дате запуска е-билета. Технически мы готовы к запуску, но есть определенные трудности, из-за которых возможно смещение даты запуска”, – рассказал сайту “Сегодня” Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

По его словам, уже сейчас 700 тысяч пассажиров ездит в транспорте Киева по электронному билету, из них 365 тысяч пользуются бесконтактной картой Kyiv Smart Card.

В департаменте говорят, что киевляне уже активно пользуются электронным билетом и запуск всей системы носит формальный характер.

Там добавляют, что будут искать техническое решение, чтобы оперативно подготовить документацию и изготовить необходимое количество электронных ученических и студенческих билетов для проезда в городском транспорте.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.