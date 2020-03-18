Что будет с внедрением е-билета в Киеве в условиях карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за введения в Киеве карантина и прекращения работы столичного метрополитена до 3 апреля киевлян волнует вопрос, что будет с внедрением е-билета. Его запуск в промышленную эксплуатацию был запланирован властью на 1 апреля этого года.
“Пока мы не планируем переносить внедрение е-билета. Но сейчас у нас уже возникли трудности с тем, что мы не успеваем напечатать всем детям электронные ученические билеты. Поскольку дети не ходят в школы из-за карантина. Также есть проблема со студенческими проездными. Плюс проблема с распространением синих карт – основные точки их реализации находятся в метрополитене, а он сейчас закрыт. На завтра запланировано совещание по этому поводу в мэрии, где будет принято решение о дате запуска е-билета. Технически мы готовы к запуску, но есть определенные трудности, из-за которых возможно смещение даты запуска”, – рассказал сайту “Сегодня” Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.
По его словам, уже сейчас 700 тысяч пассажиров ездит в транспорте Киева по электронному билету, из них 365 тысяч пользуются бесконтактной картой Kyiv Smart Card.
В департаменте говорят, что киевляне уже активно пользуются электронным билетом и запуск всей системы носит формальный характер.
Там добавляют, что будут искать техническое решение, чтобы оперативно подготовить документацию и изготовить необходимое количество электронных ученических и студенческих билетов для проезда в городском транспорте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 9267 15
В Нацбанке прогнозируют «разворот» курса валютВчера, 13:29 - 35149 12
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USDВчера, 11:47 - 10341 10
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 2863 9
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2538 6
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 9267 15
Sharp подала в Японии в суд на Tesla и требует запретить ввоз электромобилейВчера, 23:52 - 3086
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 2863 9
Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – эксперт7 ч. назад - 2769
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2538 6
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутПозавчера, 16:10 - 951
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 2805
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2657
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4229 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3232