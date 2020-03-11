Правительство разрабатывает новые меры для бизнеса

Правительство работает над дальнейшими мерами, которые позволят облегчить жизнь бизнеса в условиях карантина.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Правительство сейчас думает над дальнейшими мерами, которые облегчат жизнь бизнеса в этот непростой период. В том числе сегодня дадим отдельные поручения, распоряжения Министерству экономики, Министерству финансов проработать вопрос облегчения ситуации с точки зрения налогообложения для бизнеса», – сказал Шмыгаль.

Он не исключает введения определенных кредитных каникул, упрощения налогов. «Мы над этим всем работаем ежедневно», – заверил Премьер-министр и напомнил, что определенные шаги уже были сделаны.

Шмыгаль отметил, что карантинные меры необходимы. Власть вынуждена предпринимать эти жесткие и непопулярные шаги, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих украинцев. «Проведение как можно большего времени дома приведет к спасению украинской нации. Мы действуем на опережение, стараемся принимать меры до того, как видим печальную статистику”, – сказал глава правительства.

Премьер добавил, что до конца дня утвердят состав координационного центра по экономическому спасению и противодействию финансово-экономическому кризису.

“Ежедневно мы работаем и встречаемся с крупным бизнесом, ассоциациями. Ведем переговоры. Сегодня есть договоренности о создании целого ряда таких координационных центров, в том числе координационного центра экономического спасения и противодействия финансово-экономическому кризису. Сегодня до конца дня должны наработать и принять соответствующие решения, утвердить состав такого органа. Фактически это будет общественный или бизнес-орган”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, центр будет формировать советы по дальнейшей политике действий власти.

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, чиновники рассмотрят проекты постановлений о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, и о внесении изменений в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.