BlaBlaCar приостанавливает все автобусные маршруты в Украине

Начиная с 18 марта, украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе – на платформе Busfor.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что бронирование автобусных поездок будет временно недоступно для пользователей до следующего сообщения.

При этом частные поездки на личных автомобилях по-прежнему будут доступными для всех.

“Мы видим, что на фоне сильного падения активности автобусных перевозок в первые недели марта автоперевозки выделяются и демонстрируют некоторую устойчивость.

Такая разница может быть объяснена преимуществом путешествовать на машине, взаимодействуя при этом с минимальным количеством людей, не посещая вокзалы и при этом имея возможность позвонить и поговорить с попутчиками перед поездкой, убедившись, что все участники поездки чувствуют себя хорошо”, – заявили в компании.